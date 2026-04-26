Oito municípios da região têm reajuste na conta de energia

A diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou, na quarta-feira, 22, o Reajuste Tarifário Anual da Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL Paulista), distribuidora que atende mais de 5 milhões de unidades consumidoras em 234 municípios do estado de São Paulo.

O reajuste varia conforme o perfil do consumidor: para clientes residenciais, a alta é de 9,15%; na média da baixa tensão, o reajuste é de 9,25%; já para consumidores de alta tensão, como indústrias e grandes empresas, o índice chega a 18,75%. O efeito médio geral chega a 12,13%.

Apesar da majoração, a Aneel ainda garante que os índices aprovados foram reduzidos pela aplicação de diferimento tarifário, mecanismo que permite postergar para ciclos futuros custos reconhecidos no reajuste, reduzindo o impacto imediato para os consumidores.

Na região de Catanduva, serão impactados diretamente pelo reajuste os moradores de Ariranha, Ibirá, Itajobi, Palmares Paulista, Paraíso, Pindorama, Sales e Santa Adélia. No entorno de São José do Rio Preto, incluindo ela mesma, são quase 30 municípios atendidos pela CPFL.

FATORES

De acordo com a Aneel, o reajuste leva em consideração diversos fatores que compõem a tarifa de energia elétrica, como custos de compra de energia, encargos setoriais, despesas com transmissão e investimentos realizados no sistema de distribuição.

O impacto é direto no orçamento das famílias, já que a conta de luz é uma das principais despesas mensais. Além disso, o aumento pode refletir em toda a cadeia econômica, influenciando preços de produtos e serviços, principalmente no comércio e na indústria.