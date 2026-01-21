Geral
Oito catanduvenses são aprovados no Vestibular da Fameca
Foto: Divulgação/FPA - Vestibular da Unifipa/Fameca é considerado um dos mais concorridos do país
Ao todo, 114 estudantes foram convocados para realizar a matrícula nos dias 22 e 23 de janeiro
Por Da Reportagem Local | 21 de janeiro, 2026

A Unifipa divulgou nesta terça-feira, 20, a lista de aprovados na primeira chamada do Vestibular de Medicina 2026 da Fameca. Ao todo, 114 candidatos foram convocados, sendo oito deles residentes em Catanduva, município sede da instituição. O processo seletivo, organizado pela Fundação Vunesp, é considerado um dos mais concorridos do país.

Os candidatos aprovados na primeira chamada devem efetuar a matrícula nos dias 22 e 23 de janeiro, de forma presencial ou por meio de procuração com firma reconhecida. A segunda chamada está prevista para o dia 26, seguida pela terceira chamada em 27 de janeiro. Caso ainda haja vagas remanescentes, novas convocações serão publicadas por meio de editais no site.

As matrículas devem ser realizadas na Secretaria Acadêmica do campus sede da Unifipa, na rua dos Estudantes, nº 225, Parque Iracema, das 8h às 16h30. A lista de convocados e o edital de matrícula estão no site do Vestibular, na aba “Editais”, em www.unifipa.com.br/medicina. Eventuais novas convocações também serão divulgadas no mesmo endereço eletrônico.

Segue abaixo a lista com o nome dos 8 aprovados:

Guilherme Martins Fabricio
Henrique Sanches Napolitano
Breno D’Alkmin Pereira da Silva
Kauan Sales Amadeu
Joao Pedro Enzo Cicotti
Pedro Arthur Bergamaschi Paziani Araújo
Mateus Segreto Sala Avila
Isadora Noccetti Vitussi

Autor

Da Reportagem Local
Redação de O Regional
