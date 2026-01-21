Oito catanduvenses são aprovados no Vestibular da Fameca

A Unifipa divulgou nesta terça-feira, 20, a lista de aprovados na primeira chamada do Vestibular de Medicina 2026 da Fameca. Ao todo, 114 candidatos foram convocados, sendo oito deles residentes em Catanduva, município sede da instituição. O processo seletivo, organizado pela Fundação Vunesp, é considerado um dos mais concorridos do país.

Os candidatos aprovados na primeira chamada devem efetuar a matrícula nos dias 22 e 23 de janeiro, de forma presencial ou por meio de procuração com firma reconhecida. A segunda chamada está prevista para o dia 26, seguida pela terceira chamada em 27 de janeiro. Caso ainda haja vagas remanescentes, novas convocações serão publicadas por meio de editais no site.

As matrículas devem ser realizadas na Secretaria Acadêmica do campus sede da Unifipa, na rua dos Estudantes, nº 225, Parque Iracema, das 8h às 16h30. A lista de convocados e o edital de matrícula estão no site do Vestibular, na aba “Editais”, em www.unifipa.com.br/medicina. Eventuais novas convocações também serão divulgadas no mesmo endereço eletrônico.

Segue abaixo a lista com o nome dos 8 aprovados:



Guilherme Martins Fabricio

Henrique Sanches Napolitano

Breno D’Alkmin Pereira da Silva

Kauan Sales Amadeu

Joao Pedro Enzo Cicotti

Pedro Arthur Bergamaschi Paziani Araújo

Mateus Segreto Sala Avila

Isadora Noccetti Vitussi