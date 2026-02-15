Oficinas Culturais devem alcançar 3.500 alunos com aulas em 17 pontos

A Secretaria de Cultura de Catanduva receberá inscrições para as Oficinas Culturais 2026 nos dias 23, 24 e 25 de fevereiro. O projeto é uma das maiores ações de formação artística da cidade, com foco em inclusão social, valorização dos talentos locais e incentivo à cultura em toda a sua diversidade.

Neste ano, as aulas de dança já estarão inclusas na etapa inicial de inscrições, diferentemente do ano passado, quando a modalidade foi oferecida separadamente. Apenas o ballet, por ora, não será oferecido, mas outras expressões da dança estão contempladas na programação.

Serão mais de 650 vagas para aulas na Estação Cultura, distribuídas em 110 turmas e 45 cursos, nas áreas de Artes Cênicas, Artes Plásticas, Artesanato, Música e Dança, com destaque para a Banda Marcial e o Corpo Coreográfico. Os cursos serão ministrados por 28 arte-educadores, com investimento total de R$ 1.060.000,00 por parte do município.

Além das atividades realizadas na Estação Cultura, as oficinas também estarão presentes em 17 pontos externos, espalhados por diferentes bairros da cidade, além de creches e escolas da Rede Municipal. A proposta é ampliar o acesso e garantir que mais pessoas possam participar. A estimativa é que cerca de 3.500 alunos sejam contemplados em 2026.

COMO SE INSCREVER

As inscrições devem ser feitas presencialmente, na Estação Cultura, que fica na rua Rio de Janeiro, 100, nos dias 23, 24 e 25 de fevereiro, das 8h às 20h, sem intervalo. Para cada curso, é necessário apresentar cópia do RG ou CNH (para adultos) ou cópia da certidão de nascimento + 1 foto 3x4 (para crianças sem RG), mais a doação opcional de 2 caixas de leite ao Fundo Social.

OFICINAS

Na área de Artes Plásticas, as opções são Desenho Artístico, Desenho Caricatura, Desenho Mangá, Criação de Personagens, Pintura em Tela, Pintura em Tela - Acadêmica, Pintura em Tela - Iniciação, Pintura em Tela - Iniciante, Pintura em Tela - Moderna, Pintura em Tela - Avançado.

No Artesanato, são oferecidos: Pintura em Vidro, Pintura em Tecido, Crochê Iniciante, Crochê Avançado, Biscuit, Tricô, Bordados Diversos, Mosaico (Arte Musiva), Macramê, Hardanger, Bordado Ponto Cruz, Bordado Ponto Reto, Kasuti, Crochê Amigurimi, MDF, Arte Francesa, Bordados em Pedraria, Ponto Reto, Sianinha, Bijuterias e E.V.A.

Já na área de Artes Cênicas, Libras e Dança, as oficinas disponíveis na Estação Cultura são Teatro, Libras Iniciante, Libras Avançado, Manequim, RPG, Dança Kids e Danças Urbanas.

Por fim, na área musical, as opções são Sanfona, Guitarra Iniciante, Guitarra Intermediário, Violino Iniciante, Violino Avançado, Teclado, Violão, Coral Infantil, Coral Adulto, Corpo Coreográfico (Caic) e Banda Marcial (Caic).