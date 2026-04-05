Oficina de Páscoa leva arte e estímulo cognitivo às pessoas idosas

O Recanto Monsenhor Albino promoveu oficina de pintura com o tema de Páscoa, proporcionando às pessoas idosas institucionalizadas momento de expressão artística e interação social. A ação foi desenvolvida pela educadora física Marina Rabay.

Segundo ela, iniciativas como essa, mesmo que simples, desempenham papel fundamental no cuidado com a saúde e o bem-estar das pessoas idosas.

“Esse tipo de atividade contribui diretamente para o estímulo cognitivo, para a coordenação motora e, principalmente, para a socialização. São momentos que despertam memórias afetivas, fortalecem vínculos e trazem alegria para o dia a dia deles”, destacou.

Além dos benefícios físicos e mentais, a oficina também reforçou o espírito da Páscoa, marcado por sentimentos de renovação, esperança e partilha, tornando o momento ainda mais significativo para todos os envolvidos.

ALMOÇO DE PÁSCOA

O Recanto recebeu, a doação de alimentos do Lions Clube Catanduva, reforçando tradição solidária que se repete anualmente em apoio ao almoço de Páscoa das pessoas idosas. O gesto foi realizado por Rosângela Zocchi e Regina Bocchini, que representaram a entidade na entrega.

Durante a visita, elas viram as mudanças na unidade após a recente reforma e elogiaram o cuidado dedicado às pessoas idosas e demonstraram satisfação com o trabalho realizado, afirmando a intenção de retornar no próximo ano para dar continuidade à parceria solidária.