Oficina de culinária incentiva autonomia e inclusão no público idoso

O Recanto Monsenhor Albino promoveu na terça-feira, dia 20 de janeiro, no refeitório da instituição, oficina de culinária de pastel com as pessoas idosas acolhidas. A atividade teve como foco estimular a autonomia, a convivência e a participação ativa dos residentes.

Durante a ação, os participantes foram convidados a rechear seus próprios pastéis, o que possibilitou o estímulo da coordenação motora e da autoconfiança. Idosos que habitualmente necessitam de auxílio conseguiram realizar a atividade de forma independente, evidenciando a importância de propostas que incentivam o “fazer sozinho” em ambiente seguro.

A oficina contou com a participação de pessoas idosas com diferentes graus de dependência (Graus I e II), além de participantes com deficiência visual e auditiva, reforçando a inclusão e a socialização entre os acolhidos.

A atividade também favoreceu o resgate de memórias afetivas. Durante o momento, uma das participantes relembrou a convivência com uma amiga com quem dividia o apartamento e participava das oficinas, fortalecendo a relação entre experiências do cotidiano e o bem-estar emocional.

A ação foi conduzida pela nutricionista Mayara Danieli de Oliveira e pela educadora física Marina Rabay, profissionais responsáveis pelo acompanhamento e desenvolvimento de atividades voltadas à promoção da qualidade de vida no Recanto.

Para Mayara e Marina, a atividade reforça a importância de ações que valorizam o cotidiano dos acolhidos. “Que manhã especial e produtiva! Momentos como este transformam o dia a dia, provando que nunca é tarde para aprender, compartilhar e se emocionar. Que a energia dessa oficina de culinária se estenda por todo o restante do dia, mantendo vivos os sorrisos e as boas lembranças despertadas".