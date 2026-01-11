Geral
Obras do projeto Design do Futuro no Emílio Carlos chegam a nova etapa
Foto: Divulgação/FPA - Investimento da Fundação Padre Albino conta com recursos do BNDES
Objetivo é modernizar e ampliar a estrutura hospitalar, proporcionando melhores condições de atendimento
Por Da Reportagem Local | 11 de janeiro, 2026

As obras de ampliação do Hospital Emílio Carlos (HEC) seguem em ritmo contínuo. A iniciativa integra o terceiro movimento do projeto Design do Futuro, implementado pela Fundação Padre Albino, e tem como objetivo modernizar e ampliar a estrutura hospitalar, proporcionando melhores condições de atendimento, conforto e segurança aos pacientes.

De acordo com o Departamento de Obras e Engenharia da FPA, nesta etapa estão em andamento importantes frentes de trabalho, como a instalação de tubulações para o sistema de ar-condicionado, levantamento de alvenaria, montagem da estrutura das paredes em drywall, execução de contrapiso, além das instalações hidráulicas e elétricas.

Entre os destaques da nova estrutura estão a futura Unidade de Terapia Intensiva (UTI), o novo Serviço de Hemodiálise e moderna sala de simulação realística, que será utilizada para capacitação de profissionais e estudantes da área de Educação, fortalecendo a integração entre assistência e formação acadêmica.

Todas as intervenções contam com financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e abrangem áreas estratégicas para o fortalecimento da rede de atendimento em saúde para toda a população.

Da Reportagem Local
Redação de O Regional
