Obras do projeto Design do Futuro no Emílio Carlos chegam a nova etapa

As obras de ampliação do Hospital Emílio Carlos (HEC) seguem em ritmo contínuo. A iniciativa integra o terceiro movimento do projeto Design do Futuro, implementado pela Fundação Padre Albino, e tem como objetivo modernizar e ampliar a estrutura hospitalar, proporcionando melhores condições de atendimento, conforto e segurança aos pacientes.

De acordo com o Departamento de Obras e Engenharia da FPA, nesta etapa estão em andamento importantes frentes de trabalho, como a instalação de tubulações para o sistema de ar-condicionado, levantamento de alvenaria, montagem da estrutura das paredes em drywall, execução de contrapiso, além das instalações hidráulicas e elétricas.

Entre os destaques da nova estrutura estão a futura Unidade de Terapia Intensiva (UTI), o novo Serviço de Hemodiálise e moderna sala de simulação realística, que será utilizada para capacitação de profissionais e estudantes da área de Educação, fortalecendo a integração entre assistência e formação acadêmica.

Todas as intervenções contam com financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e abrangem áreas estratégicas para o fortalecimento da rede de atendimento em saúde para toda a população.