Obras do novo prédio do Hospital Emílio Carlos dão passos importantes

As obras de ampliação do Hospital Emílio Carlos (HEC) seguem em ritmo contínuo. A iniciativa integra o terceiro movimento do projeto Design do Futuro, implementado pela Fundação Padre Albino, e tem como objetivo modernizar e ampliar a estrutura hospitalar, proporcionando melhores condições de atendimento, conforto e segurança aos pacientes.

De acordo com o Departamento de Obras e Engenharia da FPA, os acabamentos avançam nas áreas internas e externas, enquanto as coberturas receberam impermeabilização, garantindo maior proteção contra infiltrações. No térreo foram executadas etapas da parte elétrica. Já no primeiro andar, a UTI avançou também nas instalações elétricas e na implantação do sistema de ar-condicionado, reforçando a estrutura para oferecer ainda mais segurança no atendimento.



Entre os destaques da nova estrutura, quando inaugurada, estão a futura Unidade de Terapia Intensiva (UTI), o novo Serviço de Hemodiálise e uma moderna sala de simulação realística, que será utilizada para a capacitação de profissionais e estudantes da área da saúde, fortalecendo a integração entre assistência e formação acadêmica.

Todas as intervenções contam com financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e abrangem áreas estratégicas para o fortalecimento da rede de atendimento em saúde para toda a população do Noroeste Paulista.