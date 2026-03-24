Obras de ampliação da Washington Luís avançam com interdição de faixa

Começou nova etapa das obras de ampliação da rodovia Washington Luís (SP-310), na região de São José do Rio Preto. Para possibilitar os trabalhos, há interdição da faixa da esquerda na pista sentido Rio Preto - Mirassol, entre os quilômetros 442 e 444, para a instalação da sinalização de obras e a implantação de barreiras de concreto, as chamadas New Jersey, no canteiro central.

Até a conclusão da instalação das barreiras de concreto na pista norte, não haverá interdição na pista oposta. Após essa etapa, a pista sul será novamente fechada, com a liberação do acostamento. A interdição ocorrerá de segunda a quinta-feira, aos sábados e aos domingos, caso necessário, das 7h30 às 17 horas, e às sextas-feiras, das 7h30 às 16 horas.

As obras de implantação das terceiras faixas conduzidas pela Ecovias Noroeste Paulista entraram em nova fase no dia 2 de março, na pista sul, no trecho entre o quilômetro 444+750 m, próximo ao viaduto da zona norte, e o quilômetro 442, nas proximidades do acesso ao aeroporto de Rio Preto, em ambos os sentidos da via.

Na primeira semana, as equipes atuaram na pista sul com interdição da faixa da esquerda para a instalação da sinalização de obras e a implantação de barreiras de concreto. Nas semanas seguintes, após a conclusão desta etapa, terão início os trabalhos de drenagem e terraplenagem, necessários e anteriores à execução da estrutura do pavimento e asfalto.

“Orienta-se aos motoristas que redobrem a atenção à sinalização e programem seus deslocamentos com antecedência. Ao final, a ampliação com a terceira faixa proporcionará mais fluidez, conforto e segurança para quem utiliza o trecho diariamente”, indica a concessionária.

As obras fazem parte do conjunto de melhorias da SP-310. O projeto inclui a implantação de 26,3 quilômetros de terceiras faixas e 15,8 quilômetros de vias marginais, o alargamento e a adequação de seis viadutos, a implantação ou melhoria de dois dispositivos, a readequação de quatro passarelas e a construção de 11 novos viadutos.