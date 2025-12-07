Obras da nova unidade do Hospital Padre Albino entram na fase final

Iniciada em julho de 2023, a construção da nova unidade do Hospital Padre Albino, que abrigará o Pronto Atendimento e o Centro de Diagnósticos por Imagem, entra em sua etapa final. Com arquitetura moderna entre as ruas Manaus e 13 de Maio, ela se destaca no cenário urbano e marca o avanço do projeto “Design do Futuro”, desenvolvido pela Fundação Padre Albino.

O novo edifício, considerado o segundo grande movimento do projeto, vai oferecer infraestrutura moderna e preparada para atender às demandas médicas da região.

Segundo Gabriel Galante, do setor de Obras e Engenharia da FPA, a construção já está praticamente concluída. “Os andares já estão finalizados; agora é a chegada da mobília e equipamentos que serão distribuídos entre os andares. É um projeto arrojado que exige atenção em cada detalhe. Estamos deixando tudo pronto para garantir a segurança e o melhor atendimento para os pacientes e usuários.”

O complexo reunirá Pronto Atendimento Adulto e Infantil, salas de Tomografia, Raio-X, consultórios médicos, salas para exames, como Mapa, Holter, teste ergométrico, ecocardiograma e Pet scan, considerado um dos exames mais completos na detecção do câncer. “O novo prédio também abrigará os serviços de Medicina Nuclear e Hemodinâmica. No terceiro andar funcionará um anfiteatro modular para eventos e atividades acadêmicas dos cursos da área da saúde da Unifipa, além de salas administrativas”, explica o engenheiro.

Para Renata Bugatti, diretora de Saúde e Assistência, o novo complexo representa a evolução da assistência médica local. “Nossos hospitais, ao longo dos anos, têm se destacado por sua dedicação à saúde e ao atendimento humanizado. Esta nova etapa, com a entrega deste edifício, tem a promessa de se tornar referência em atendimento e assistência médica, oferecendo instalações modernas e equipamentos de última geração. Garantiremos o bem-estar dos pacientes e elevaremos ainda mais o padrão dos serviços de saúde na região.”

O presidente da Diretoria Executiva, Reginaldo Lopes, destaca que o projeto vai além da ampliação estrutural e simboliza avanço para a comunidade. “O Design do Futuro é mais do que um projeto de modernização; é sinal de progresso e de respeito à nossa população. Isso só reafirma o compromisso da Fundação Padre Albino em oferecer o melhor cuidado possível, com qualidade, inovação e foco no paciente.”

A construção tem financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e sua entrega oficial será divulgada em breve.