Obras contra alagamentos avançam no Flamingo e Vila Paulista

A Superintendência de Água e Esgoto de Catanduva - Saec está executando obras de drenagem urbana em dois pontos da cidade. Na Vila Paulista, os serviços tiveram início nesta semana e estão concentrados na rua Presidente Prudente, esquina com a rua Olímpia. Já no Parque Flamingo, equipes avançaram para outro trecho e estão trabalhando na rua Concórdia, esquina com a rua Ipiranga.

Nos dois locais estão sendo implantadas rede de drenagem e sendo construídas bocas de lobo. Ambas as intervenções atendem antiga demanda dos moradores, que há anos enfrentam transtornos causados pelo acúmulo de água durante períodos de chuva.

De acordo com o vice-prefeito Cláudio Romagnolli, as obras representam investimento importante em infraestrutura e prevenção. “São melhorias necessárias para melhorar o escoamento das águas pluviais e trazem mais segurança para os moradores e previnem futuros problemas de alagamentos. Essas obras são fundamentais para modernizar a infraestrutura urbana e preparar Catanduva para enfrentar os períodos de chuva com mais eficiência”, destaca Romagnolli.

Nesta semana, as obras na rua Presidente Prudente seguem em ritmo acelerado e, se as condições climáticas permanecerem favoráveis, a previsão é de que os serviços sejam concluídos nesta quinta-feira, dia 21.

Segundo o engenheiro da Saec, Laércio Prado, responsável pelas obras, os trabalhos são essenciais para melhorar a drenagem urbana. “Essas intervenções foram planejadas para aumentar a capacidade de escoamento das águas pluviais e sempre estamos trabalhando com planejamento e responsabilidade para garantir uma infraestrutura mais eficiente para a cidade”, informa.

A Saec orienta os condutores a redobrarem a atenção ao transitarem nas proximidades das intervenções e, se possível, utilizarem rotas alternativas durante o período das obras. Todos os trechos estão sinalizados para garantir fluidez no trânsito e segurança para as equipes.

ALTO DA BOA VISTA

No início do ano, a Saec realizou obra de drenagem na rua Professor Jair Juliano Pozetti, no Alto da Boa Vista. A intervenção também atendeu solicitação antiga dos moradores que sofriam com alagamentos em época de chuvas. O local recebeu ampliação da rede de drenagem com novas tubulações, poços de visita e dispositivos que garantem maior eficiência no escoamento das águas pluviais.