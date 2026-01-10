Oba Festival anuncia venda de ingressos diários para o Carnaval

O Oba Festival, o maior carnaval do interior paulista, anunciou nova oportunidade para o público garantir presença na edição 2026. De 8 a 15 de janeiro, o evento promove mais uma Semana de Venda do Ingresso Diário, com convites avulsos que permitem ao folião escolher exatamente em quais dias deseja curtir a festa.

A iniciativa atende um público cada vez mais atento à personalização da experiência, à conveniência e à possibilidade de alinhar agenda, atrações e investimento. A proposta reforça o posicionamento do Oba como um festival que entende diferentes perfis de público.

A nova fase de vendas é impulsionada por uma grade de atrações de alto impacto, que reúne alguns dos artistas mais populares do país e funciona como principal motivador para a compra.

No sábado, 14 de fevereiro, quem abre o festival é Wesley Safadão, um dos maiores nomes da música nacional, além de Dennis DJ, referência nas pistas de dança. O domingo será comandado por Léo Santana, dono de uma sequência de sucessos, acompanhado de Lauana Prado, que leva ao palco um repertório forte, atual e em sintonia com o público jovem e adulto.

Já a segunda-feira encerra o Oba Festival em clima de carnaval oficial com Claudia Leitte, em um show que ganha ainda mais relevância por ser a única apresentação da artista fora de Salvador neste carnaval, além de Banda Eva e do Monobloco, garantindo uma despedida à altura.

O Oba Festival 2026 será realizado de 14 a 16 de fevereiro, no Recinto de Exposições Helder Henrique Galera, em Votuporanga, com abertura dos portões a partir das 17h, garantindo uma programação extensa e uma experiência completa do início ao fim.

INGRESSOS

Na Semana Especial, os ingressos diários estão disponíveis com parcelamento em até 4 vezes sem juros. A diária para o Front Stage custa R$ 300, no Camarote Lounge R$ 320 e no Camarote Premium R$ 700. Os ingressos estão à venda pelo guicheweb.com.br/obadiario e nos pontos físicos nas cidades de Araçatuba, Bauru, São José do Rio Preto e Votuporanga.