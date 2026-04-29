OAB discute intolerância religiosa em evento aberto ao público

A 41ª Subseção da OAB de Catanduva promoverá o evento “Direito e Religiosidade: combate à intolerância e desmistificação das religiões de matrizes africanas! O direito à prática das celebrações” no dia 12 de maio, às 19h, na Casa da Advocacia e da Cidadania.

A iniciativa tem como objetivo fomentar o debate sobre a liberdade religiosa, o enfrentamento à intolerância e a garantia do pleno exercício das manifestações culturais e espirituais de matriz africana, à luz do ordenamento jurídico brasileiro.

O encontro contará com a participação do advogado Washington Luis Barbosa Lima, atuante em Catanduva, e de Márcia Regina de Lima Ventura, conhecida como Mãe Márcia de Oxum, Yalorixá, que trarão reflexões relevantes sobre o tema sob as perspectivas jurídica e religiosa.

O evento é aberto ao público, mediante inscrição prévia por meio de link disponibilizado, e contará com acessibilidade em Libras, por intermédio das intérpretes Marlene Batista Moreira e Daniela Fernande de Moraes.

A realização é da Comissão de Direitos Humanos, da Igualdade Racial, da Assistência Social e da Cidadania da OAB Catanduva. A Casa da Advocacia fica na rua Paraíba, 147, no Centro. Para dúvidas e informações, os contatos são 17 3522-1067 e o WhatsApp 17 99764-8239.