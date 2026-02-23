Número de MEIs chega a quase 11 mil no final do ano passado na cidade

O número de microempreendedores individuais (MEIs) chegou a 10,9 mil no final de 2025, de acordo com dados do Governo Federal. Em 3 anos, o aumento foi de 40%, saltando de 3,5 mil registros na modalidade em 2022, para 10 mil em 2023 e 10,5 mil em 2024.

Seguindo a tendência nacional, o avanço reflete o fortalecimento do empreendedorismo local e o interesse crescente pela formalização de pequenos negócios.

O modelo é a principal porta de entrada para quem deseja empreender de forma legal, graças à simplicidade, ao baixo custo e ao acesso a benefícios previdenciários. Para essas pessoas, o MEI representa segurança e a chance de estruturar um negócio próprio.

Pode se formalizar como MEI qualquer pessoa física com mais de 18 anos; jovens de 16 a 18 anos podem ser MEI, desde que emancipados; que não participe como sócio ou titular de outra empresa; que exerça uma das atividades econômicas permitidas para MEI (são mais de 467).

As atividades permitidas estão divididas entre comércio, reparos e manutenção, beleza e bem-estar, cultura e artesanato, educação, comunicação e tecnologia e transporte. A lista completa pode ser verificada no site http://www.gov.br/mei/quero-ser-mei/atividades-permitidas.

Guia lançado pelo Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte reúne informações para quem quer empreender como MEI. O chamado Manual do Jovem Empreendedor reúne informações sobre formalização e organização do negócio.

JOVEM APRENDIZ

Números do Governo Federal também mostram que o Programa Jovem Aprendiz contemplava 543 pessoas em Catanduva, em novembro do ano passado – atualização mais recente. O número representa aumento de 55% na comparação com 2024, que fechou com 350 aprendizes.