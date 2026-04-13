Número de identificação da conta de energia elétrica passará por mudança

Até o dia 30 de junho, a Energisa Sul-Sudeste e as distribuidoras de energia no país deverão concluir a padronização dos números de identificação das unidades consumidoras dos clientes em suas bases de dados, conforme determinação da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) por meio da Resolução 1095.

O objetivo dessa iniciativa é unificar o formato e a estrutura dos números das unidades consumidoras, o que facilitará a integração de sistemas, a análise de dados e a comunicação entre os diversos agentes do setor elétrico.

Com a alteração compulsória, o número de cadastro da unidade consumidora se torna inalterável, e passa a ser vinculado ao imóvel e não mais ao consumidor, garantindo maior confiabilidade nas trocas de informações entre as distribuidoras de energia elétrica e os órgãos reguladores.

“A padronização trará benefícios para a eficiência, transparência e qualidade das informações utilizadas na gestão e operação do setor. Entre as principais vantagens estão a facilitação no processo de coleta e inserção do número da unidade consumidora no Cadastro Único pelas prefeituras municipais, o que permitirá a concessão automática da Tarifa Social para famílias de baixa renda. Além disso, a medida simplificará os processos de atendimento ao cliente e agilizará a resolução de demandas relacionadas ao fornecimento de energia”, destaca a empresa.

Outra vantagem é a eliminação de inconsistências nos cruzamentos de dados entre diferentes bancos de informações, promovendo maior eficiência na prestação de serviços e permitindo o acompanhamento mais preciso do histórico dos consumidores.

A padronização também aprimorará a integração entre os sistemas das distribuidoras e da Aneel, facilitando a troca de informações entre os diversos agentes do setor elétrico. Por fim, a medida contribuirá para a simplificação do processo de migração das unidades consumidoras para o Ambiente de Contratação Livre, proporcionando flexibilidade e opções para os consumidores.

A mudança já pode ser notada a partir desta semana e o processo de atualização será realizado de forma automática, não sendo necessária nenhuma ação por parte do cliente da Energisa.