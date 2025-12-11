Número de divórcios diminui em Catanduva após quatro anos

O número de divórcios caiu 6,7% entre 2023 e 2024, em Catanduva, passando de 560 para 522. Foi a primeira redução depois de quatro anos de alta, já que a última vez que houve queda nesse indicador foi entre 2018 e 2019 – quando o recuo chegou a 25,1%. No país, também houve diminuição das separações entre os casais, no patamar de 2,8%, após três anos de alta.

Os dados são das Estatísticas do Registro Civil, divulgadas ontem, pelo IBGE. A pesquisa investiga informações sobre nascidos vivos, casamentos, óbitos e óbitos fetais informados pelos Cartórios de Registro Civil de Pessoas Naturais; divórcios judiciais declarados pelas Varas de Família, Foros ou Varas Cíveis; bem como divórcios extrajudiciais, realizados pelos Tabelionatos de Notas.

No histórico ano a ano divulgado pelo instituto, Catanduva partiu de 89 divórcios em 2009, tendo registrado 195 em 2010; 359 em 2011; 505 em 2012; 533 em 2013; 494 em 2014; 452 em 2015; 444 em 2016; 430 em 2017; 425 em 2018; 318 em 2019; 341 em 2020; 393 em 2021; 462 em 2022; 560 em 2023; e 522 em 2024. Ou seja, foram 6.522 divórcios ao longo de 16 anos.

Apesar da retração do indicador em 2024, a gerente da pesquisa do IBGE, Klívia Brayner, sugeriu cautela na análise. “A queda na quantidade de divórcios é pequena. Quando olhamos a série histórica, vemos que essas variações são cíclicas, portanto, é preciso esperar próximas divulgações para ver se esse comportamento indica alguma mudança de tendência”, pontuou.

Nacionalmente, foi a primeira vez que a proporção de divórcios judiciais entre pais com guarda compartilhada com filhos menores (44,6%) superou a de casais cuja guarda de filhos menores era da mulher (42,6%). Em 2014, essas proporções eram de, respectivamente, 7,5% e 85,1%.

REGIÃO

Levantamento feito pelo jornal O Regional nos dados do IBGE apontou que a maioria das cidades da região de Catanduva apresentou queda no número de divórcios entre 2023 e 2024. Entre os destaques estão Elisiário, com recuo de 70%, Cajobi, com 50%, Novais, 45%, Santa Adélia, 23%, e Novo Horizonte, com 22%. Por outro lado, Itajobi, Olímpia e Urupês apresentaram alta.