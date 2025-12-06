Número da unidade consumidora na conta de luz mudará em janeiro

A partir do dia 1º de janeiro de 2026, o número que identifica a unidade consumidora na conta de luz vai mudar em todo o país, inclusive para os clientes da Energisa Sul-Sudeste na região. A novidade segue regra nacional da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), criada com o objetivo de deixar os dados mais organizados e seguros. A troca será feita de forma automática e os clientes não precisam se preocupar - tudo será ajustado sem que ninguém precise fazer nada.

Com o novo formato, o número da unidade consumidora será fixo e vinculado ao imóvel, permanecendo o mesmo, ainda que o morador mude da residência, por exemplo. Isso torna as informações mais organizadas e facilita a comunicação entre distribuidoras e órgãos reguladores, além de ajudar a pessoa responsável pelo imóvel ao acionar algum serviço da distribuidora.

De acordo com a Energisa, a padronização também trará melhorias importantes para o setor elétrico, como mais agilidade no atendimento, maior precisão na análise de dados e mais facilidade para as prefeituras incluírem o número da unidade no Cadastro Único, facilitando na concessão da Tarifa Social de Energia Elétrica para famílias de baixa renda.

“Para os clientes Energisa, o novo modelo vai simplificar, principalmente, na hora de solicitar serviços pelos canais digitais. Quem é inquilino e muda de casa ou quem tem mais de um imóvel, por exemplo, muitas vezes se confunde na hora de indicar o número da unidade consumidora para a qual precisa solicitar um serviço”, indica Rafael Guida, coordenador de Atendimento da Energisa.

Outros benefícios incluem a integração mais eficiente entre os sistemas das distribuidoras e da Aneel, o acompanhamento mais preciso do histórico de consumo e a simplificação do processo de migração para o Ambiente de Contratação Livre, caso o cliente opte por esse modelo.