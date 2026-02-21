Núcleo do Foro do Brasil é instalado na cidade na terça-feira

Será realizada na próxima terça-feira, 24, a instalação do Núcleo Municipal do Foro do Brasil em Catanduva. O evento, que ocorrerá no auditório do Paço Municipal, marca o início das atividades de um polo dedicado à defesa dos valores fundamentais e ao fortalecimento das instituições locais. O órgão tem Padre Kelmon como principal liderança nacional.

​O Núcleo de Catanduva funcionará como uma extensão prática do Foro do Brasil, promovendo o diálogo político através da cultura e da religião. Sob a liderança do Apóstolo Carlos, que assumirá a presidência da diretoria local, o núcleo focará em pilares considerados inegociáveis pela organização, como proteção da família, defesa da liberdade e Estado de Direito.

​A solenidade contará com a presença do presidente da Executiva Estadual do movimento, reforçando o apoio institucional do estado à nova diretoria. O ato também dará início a cronograma de expansão que culminará em um grande evento regional no mês de abril.

​Neste momento, as principais lideranças nacionais do Foro do Brasil cumprem agendas internacionais: Padre Kelmon encontra-se em missão no Peru, enquanto o Presidente Nacional, Sr. Pires, cumpre agenda em Portugal. Ambos confirmaram presença para abril, quando retornarão ao interior paulista para a posse solene das diretorias dos núcleos da região.

O Foro do Brasil é uma organização política apartidária e conservadora, idealizada pelo Padre Kelmon, que atua como um contraponto ao Foro de São Paulo, que reúne organizações de esquerda. Seu objetivo é articular lideranças de direita, defender valores judaico-cristãos, família, livre mercado e pautas conservadoras, além de preparar novas lideranças.