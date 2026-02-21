Núcleo de Jovens Empreendedores tem encontro regional sobre OKRs

O Núcleo de Jovens Empreendedores (NJE) do Ciesp Noroeste Paulista realiza seu primeiro encontro de 2026 na próxima terça-feira, dia 24 de fevereiro, às 18h30, com o tema “OKRs aplicados à estratégia e resultados nas organizações”, ministrado por Régis Maia Lucci, engenheiro químico com MBA em Gestão de Negócios.

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas pelo link disponível na bio do Instagram do Ciesp Noroeste Paulista (@ciesp_riopreto) ou pelos telefones 17 3231-0876 e 17 98215-0910.

“A expectativa do NJE para 2026 é que a gente continue agregando conhecimento para empresários e empreendedores, sejam eles jovens ou mais experientes. O objetivo, por meio do NJE, é trazer maturidade e compreensão sobre novas ferramentas e possibilidades que ajudem as empresas a terem uma gestão melhor e os empresários a se tornarem melhores líderes”, destacou Matheus Camargo, diretor do NJE.

Sobre a escolha do tema para abrir 2026, Matheus reforça a importância de falar sobre OKRs com o empresariado. “Normalmente, as empresas se planejam no final de um ano e iniciam o seguinte com um planejamento definido. Mas esse é um cenário comum apenas entre as empresas mais maduras e de maior porte. No geral, o empresário brasileiro vive o dia a dia, usa a criatividade, mas muitas vezes se esquece de se planejar e se organizar. Falar sobre OKRs e estratégia logo no primeiro encontro é uma forma de mostrar que o início do ano ainda é tempo de se organizar e adotar ferramentas que tragam agilidade e eficiência”, completou.

O palestrante Régis Maia Lucci explica que o tema traduz uma realidade comum entre empreendedores e gestores. “O tema foi escolhido porque representa uma das maiores dores do empresário brasileiro: a dificuldade de conciliar a rotina intensa com o planejamento estratégico. No dia a dia, é comum estar sempre ‘apagando incêndios’ com clientes, equipe e fornecedores e, no fim, sentir que o negócio não avança.”

“O OKR é uma metodologia prática e objetiva que ajuda a transformar a estratégia em foco, prioridade e execução. A ideia é apresentar como esse modelo pode ser aplicado de forma simples, conectando objetivos claros a resultados mensuráveis. Como estamos iniciando 2026, o momento é ideal para rever metas e estruturar planos com mais clareza”, concluiu Régis.

O NJE é uma iniciativa do Ciesp Noroeste Paulista que tem como missão promover o desenvolvimento pessoal e profissional de jovens empreendedores, fortalecendo o networking e ampliando o protagonismo empresarial na região. Com o encontro de fevereiro, o núcleo dá início às atividades de 2026, reafirmando seu compromisso com a formação de novas lideranças.