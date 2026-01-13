Novos guardas municipais reforçam a segurança pública

A Prefeitura de Catanduva realizou na sexta-feira, 9 de janeiro, a formatura dos novos integrantes da Guarda Civil Municipal (GCM). A partir desta segunda-feira, 12, os 16 novos guardas civis já foram às ruas, reforçando a segurança da cidade. Com as novas incorporações, o efetivo da GCM passa a contar com 83 agentes.

Os novos GCMs foram aprovados em concurso público concorrido, com mais de 100 candidatos por vaga, passando por rigorosas etapas de seleção, que incluíram prova escrita, exames médicos, testes físicos e avaliação psicológica. Após a convocação, os guardas participaram de um curso de formação com duração de 4 meses, totalizando mais de 600 horas-aula.

Durante a formação, os novos agentes receberam treinamento completo, que incluiu disciplinas técnicas, jurídicas e humanas, como legislação, direitos humanos, direito penal e direito processual penal, além de defesa pessoal, tiro, uso de armas menos letais (como choque e elastômero), trânsito, ronda escolar e primeiros socorros.

O conteúdo prepara os guardas para atuar com equilíbrio, legalidade, respeito aos direitos do cidadão e foco na proteção da vida, tanto na prevenção quanto no atendimento de ocorrências.

A cerimônia de formatura foi marcada por emoção e orgulho, com a presença de familiares e amigos, simbolizando o encerramento de uma etapa desafiadora e o início da atuação efetiva dentro da corporação. A Guarda Civil Municipal de Catanduva tem se destacado entre as guardas do interior, com atuação próxima da comunidade e serviços reconhecidos.

Nos últimos 5 anos, a Prefeitura realizou investimentos expressivos na segurança pública, priorizando o fortalecimento da GCM, com a aquisição de viaturas, fardamentos, armamentos e equipamentos tecnológicos, como drones, ampliando a capacidade operacional da corporação.

Desde o fim do ano passado, a prefeitura está implantando o programa Catanduva +Segura, considerado o maior investimento da história do município em segurança pública. O projeto prevê a instalação de 300 câmeras inteligentes em pontos estratégicos da cidade, com tecnologia de leitura automática de placas, reconhecimento facial e monitoramento ativo.

Toda essa estrutura estará conectada a uma nova Central de Monitoramento, que funcionará na futura sede da Guarda Civil Municipal, em construção no Parque dos Ipês. O sistema será integrado às plataformas do Governo do Estado e do Governo Federal, permitindo a identificação de veículos furtados ou roubados, placas clonadas e pessoas procuradas pela Justiça.

A nova sede da GCM abrigará ainda os setores administrativo, corregedoria, ouvidoria e inspetoria, além de salas para a Defesa Civil, Patrulha Rural, Patrulha Ambiental, Romu e Canil, reunindo estruturas modernas e integradas, entre as mais avançadas do país.

MAIS CONVOCADOS

A Prefeitura de Catanduva deve convocar mais 15 aprovados no concurso ainda este ano, que também deverão passar pelo curso de formação. Além disso, novas viaturas devem ser adquiridas, dando continuidade ao processo de fortalecimento da segurança pública.