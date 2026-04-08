Novorizontino vende ingressos para duelo pela Copa Sul-Sudeste

O Grêmio Novorizontino faz sua terceira partida pela Copa Sul-Sudeste, nesta quinta-feira, dia 9, quando recebe a equipe do São Bernardo, às 20h, no Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte. O Tigre soma 4 pontos no torneio, mesma pontuação de Sampaio Corrêa/RJ e Caxias/RJ, todos dividindo a liderança da tabela de classificação.

Para se manter entre os primeiros, o Novorizontino quer o apoio dos torcedores da cidade e da região. Os ingressos para o jogo estão à venda pelo site da Total Ticket de forma online e presencialmente na Loja Sport Billy, no centro da cidade.

Os bilhetes no setor de Arquibancada Geral Local custam R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia-entrada). A torcida do Tigre ainda terá disponível os bilhetes para o setor de Arquibancada Inferior, com acesso pelo Portão 1, aos preços de R$ 20 e R$ 10. A Geral Visitante custa R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia). No dia do jogo, as bilheterias abrem uma 1 hora antes da partida.

Crianças de até 12 anos incompletos, acompanhadas do responsável, não pagam. Mas, nesse caso, os ingressos devem ser retirados no estádio, no dia do jogo, após a abertura dos portões. O benefício não é garantido caso os ingressos estejam esgotados pela venda antecipada.