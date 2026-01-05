Novorizontino vence o Náutico por 2 a 0 na estreia da Copinha

O Grêmio Novorizontino iniciou a Copa São Paulo de Futebol Júnior 2026 com vitória. No domingo, 4, no Estádio Ildeu Silvestre do Carmo, em Itaquaquecetuba, bateu o Náutico por 2 a 0, somou 3 pontos e assumiu a liderança do Grupo 24. O zagueiro Gabriel Correia, nos acréscimos do primeiro tempo, e o atacante Daniel Júnior, no início da etapa final, fizeram os gols.

“A estreia é sempre difícil, pegamos uma equipe que é campeã pernambucana, num campo sintético, que dificulta bastante por sermos uma equipe que gosta de propor o jogo. Mas os meninos compreenderam isso, desde o início competimos, duelamos e jogamos quando possível. Uma vitória importante para que possamos seguir na competição, mas mais que a vitória é como encararam esse jogo, não pode ser menos que isso e Copa São Paulo não é só jogar bem, mas entender o contexto de cada jogo”, avaliou o técnico Jean Rodrigues.

Na primeira etapa, a partida foi bem disputada e o Novorizontino demorou a construir chances reais de gol. Já no final do primeiro tempo, o chute de LG, da entrada da área, fez o goleiro Nicolas trabalhar e colocar a bola em escanteio. E na persistência o Tigre do Vale chegou ao gol, já nos acréscimos. O zagueiro Gabriel Correia pegou sobra de bola na grande área, parou no goleiro na primeira tentativa, mas depois finalizou para o fundo das redes abrindo o placar.

Logo aos 9 minutos da etapa final, Miguel Contiero ficou com a bola pela esquerda de ataque, invadiu a área, foi a linha de fundo e cruzou na medida para Daniel Júnior fazer 2 a 0. “Foi uma jogada coletiva, que graças a Deus tive a oportunidade de terminar da melhor forma, fico feliz demais em poder ajudar a equipe marcando, pois foi uma vitória do grupo todo, estão de parabéns, jogo difícil, mas nos portamos muito bem e vencemos. É continuar focados pro próximo para que possamos vencer novamente e encaminhar a classificação”, disse Daniel Jr.

Amanhã os meninos de Novo Horizonte encaram o Itaquá, no mesmo local, às 13h, em confronto direto pela liderança, uma vez que o Itaquá bateu o Juventude Samas-MA por 2 a 1, na abertura da rodada. Na rodada final, no sábado, 10, às 13h, o Tigre enfrenta o time do Maranhão.

TIMES DA REGIÃO

O Mirassol venceu o Forte-ES, por 2 a 1, no estádio Manoel Francisco Ferreira, em Bálsamo. O Tanabi também estreou com vitória por 1 a 0 diante do Sobradinho-DF, jogando em casa. Já o América de Rio Preto empatou sem gols com o CSA, de Alagoas, em seu primeiro compromisso na competição. Foi o retorno do clube após duas edições e do Teixeirão como sede após 10 anos.