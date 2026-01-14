Novorizontino vence o Guarani e soma três primeiros pontos no Paulistão

Em noite especial para o atacante Robson, que marcou um gol e deu uma assistência para outro, o Grêmio Novorizontino venceu o Guarani por 2 a 0 no estádio Jorge Ismael de Biasi, na terça-feira, e somou seus três primeiros pontos no Paulistão. Juninho fez o segundo gol na etapa final.

O duelo começou com o Tigre do Vale pressionando e buscando o gol, mas o time Campinas resistindo. Aos 30 minutos, o atacante Lucca, que até a última temporada defendia o Aurinegro, fez falta violenta em Dantas e por recomendação do VAR levou o cartão vermelho.

Dois minutos depois, Dantas iniciou a jogada, lançou Tavinho na direita que serviu Rômulo, que mandou na cabeça de Robson, 1 a 0.

No segundo tempo, o time da casa seguiu dominando as ações do jogo, teve inúmeras chances de ampliar e conseguiu aos 25 minutos. Robson escapou pela esquerda de ataque e mandou para Juninho, que havia acabado de entrar no jogo, para fazer 2 a 0.

Provisoriamente o Tigre do Vale entra no G8 da competição e se prepara agora para encarar o Primavera, em Indaiatuba, no próximo sábado, dia 17, às 16 horas.

COPINHA

O Novorizontino foi eliminado da Copinha depois de perder por 2 a 1 para o Fortaleza, na manhã de terça-feira, em Mogi das Cruzes, em duelo válido pela segunda rodada do torneio. Os gols do time cearense foram marcados por Tomás Roco e Caio Wesley, ambos no primeiro tempo. Na etapa complementar, Kawê Rodrigues descontou para o Tigre do Vale.