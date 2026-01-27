Novorizontino vence o Botafogo e assume a liderança do Paulistão

O Grêmio Novorizontino confirmou o excelente momento na temporada ao vencer o Botafogo de Ribeirão Preto por 2 a 0, na noite de domingo, 25, no Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, pela 5ª rodada do Paulistão Casas Bahia. Com mais uma atuação consistente, o Tigre do Vale assumiu a liderança da competição com 12 pontos conquistados, mesma pontuação do Palmeiras, mas melhor saldo de gols – 8 contra 1.

A equipe Aurinegra mostrou controle das ações desde o início da partida, especialmente pelo lado direito do ataque, com boas investidas de Hélio Borges, e soube ser eficiente nos momentos decisivos. O Novorizontino abriu o placar ainda no primeiro tempo. Após boa jogada ofensiva, Hélio Borges encontrou Léo Naldi, que foi derrubado dentro da área. Pênalti marcado. Na cobrança, Rômulo bateu com tranquilidade, rasteiro, para colocar o Tigre em vantagem.

Após o gol, o adversário tentou reagir, mas parou em grande atuação do goleiro Jordi, que fez defesas importantes em finalizações de Jefferson Nem e Léo Gamalho, garantindo a vantagem aurinegra até o intervalo. Jordi atingiu nesta partida a marca de 100 jogos pelo Tigre do Vale e foi homenageado pela diretoria após a partida com uma placa camisa personalizada e uma com agradecimento especial pela marca.

Na segunda etapa, o Botafogo teve mais posse de bola, mas encontrou um Novorizontino bem organizado defensivamente. Apostando nos contra-ataques, o Tigre foi letal. Em jogada de pressão no meio-campo, Robson recuperou a bola, tabelou com Diego Galo e, com muita categoria, finalizou no ângulo direito para marcar um golaço e fechar o placar em 2 a 0. O camisa 11 segue como artilheiro isolado do Paulistão, agora com 7 gols.

O Tigre do Vale agora volta suas atenções para o próximo compromisso no estadual, no próximo domingo, dia 2, às 18h30, contra o Mirassol, no Estádio José Maria de Campos Maia.