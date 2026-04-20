Novorizontino vence o Athletic e sobe para a 4ª colocação no Brasileirão

O Grêmio Novorizontino conquistou vitória importante na noite de domingo, 19, ao superar o Athletic por 2 a 1, no Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, em duelo válido pela 8ª rodada do Brasileirão da Série B. O resultado fez o Aurinegro chegar aos 8 pontos e entrar no G-4 da competição, consolidando o bom momento da equipe.

Mesmo em um início de jogo equilibrado, o Novorizontino mostrou eficiência logo em sua primeira oportunidade. Aos 9 minutos, Tavinho aproveitou sobra na área e finalizou com precisão para abrir o placar.

O adversário chegou ao empate em bola parada, mas o panorama da partida começou a mudar ainda no primeiro tempo, com a expulsão de Belezi, zagueiro rival que cometeu falta em Rômulo sendo o último homem.

Com superioridade numérica, o Tigre do Vale cresceu na partida, passou a controlar as ações e criou boas oportunidades já antes do intervalo. Na etapa complementar, o cenário ficou ainda mais favorável com uma nova expulsão do time visitante, desta vez Jhonatan, que levou o segundo amarelo por reclamação.

A pressão Aurinegra foi convertida em gol aos 18 minutos do segundo tempo. Em jogada bem construída, Rômulo cruzou na medida para Robson, que apareceu bem na área para fazer seu primeiro gol na Série B e garantir a vitória. O Novorizontino volta a campo no próximo sábado, dia 25, às 20h30, quando enfrenta o Sport de Recife, na Ilha do Retiro.