Novorizontino vence e fecha o Brasileirão com 60 pontos

O Grêmio Novorizontino encerrou na noite deste sábado (22), no Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, a sua participação no Brasileirão B 2025. O Tigre do Vale goleou o CRB, de Alagoas, por 3 a 0, com dois gols de Rômulo e um de Luís Oyama, chegando aos 60 pontos, porém, já sem chances de ficar com uma das quatro vagas na elite de 2026, que serão definidas neste domingo (o Coritiba já se garantiu), no complemento da rodada.

Dominante desde o início, o Grêmio Novorizontino marcou logo aos 4 minutos, de pênalti, sofrido e convertido por Rômulo, que foi seguro por Henri na grande área. Rômulo então marcou no seu primeiro gol no retorno ao Tigre, já que está emprestado pelo Palmeiras, 1 a 0. O goleiro Airton foi acionado em finalização de Weverton, mas desviou em escanteio.

A chance de ampliar veio nos pés de Luís Oyama, mas ele mandou sobre o gol. Aos 32 minutos, porém, Rômulo fez a jogada pela direita driblando o goleiro Matheus Albino e teve tranquilidade para servir Nathan Fogaça, que parou no goleiro. No rebote, porém, Oyama fez o segundo do Aurinegro. Na etapa final, aos 12 minutos, Rômulo liquidou a fatura. Recebeu passe de Airton Moisés, dominou e bateu cruzado pra vencer Albino, 3 a 0 e seu 20º gol em 123 partidas com a camisa do Novorizontino.