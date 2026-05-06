Novorizontino vence e carimba vaga à semi da Copa Sul-Sudeste

O Grêmio Novorizontino está nas semifinais da Copa Sul-Sudeste. Na noite desta quarta-feira, 6, o Tigre do Vale encarou e venceu o Volta Redonda por 2 a 1, jogando no Estádio Raulino de Oliveira, no Vale do Aço, garantindo a 2ª colocação do Grupo A da competição, que dá ao campeão uma vaga na 3ª fase da Copa do Brasil, além de premiação de R$ 500 mil.

Na semifinal, o Aurinegro terá como rival a Chapecoense, que garantiu a liderança do Grupo A ao bater o Operário, em Ponta Grossa, por 2 a 1, chegando aos 13 pontos. O Tigre fez 11, assim como o Caxias, que empatou em 1 a 1 com o São Bernardo, três gols de saldo, porém, com melhor número de gols marcados, oito contra seis do time do Rio Grande do Sul.

Para construir a vitória, o Novorizontino contou com o faro de artilheiro do argentino Matías Ludueña, que marcou duas vezes. Primeiro aos 29 minutos do primeiro tempo, depois de driblar um marcador e passar pelo goleiro na segunda tentativa. Logo no início da etapa final, Matias fez o segundo em jogada pela direita de ataque, cortando um defensor e batendo no contrapé do goleiro Felipe Avelino, 2 a 0.

O time carioca ainda descontou, mas o Tigre do Vale soube manter a vantagem e conquistar a vitória por 2 a 1 e a classificação às semifinais.