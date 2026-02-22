Novorizontino valoriza caminhos que levaram à liderança do Paulistão

O Grêmio Novorizontino vive uma temporada desafiadora. Tem pela primeira vez na sua história de 16 anos quatro grandes competições para disputar – Paulistão, Copa do Brasil, Copa Sul-Sudeste e Brasileirão da Série B. Diante dos desafios, viveu também um ciclo com mudanças no departamento de futebol e no elenco, porém, não perdeu sua linha de trabalho e liderou a 1ª fase do Paulistão, chamando a atenção pelas boas apresentações em campo e resultados.
“Isso não é por acaso, nós sabemos muito bem porque o Novorizontino vem fazendo a campanha que está fazendo e não é só por esse campeonato, é pelo que vem sendo construído ao longo dos anos e esse campeonato é só mais uma prova do que o Novorizontino faz no seu dia a dia, da importância da estrutura criada, da organização desde a contratação de profissionais até a estrutura física que evolui ano após ano”, disse o presidente Genilson da Rocha Santos.
Em reformulação após a 7ª colocação no Brasileirão B de 2025, Edgard Montemor chegou para ser o novo executivo de futebol e junto da direção buscou quantidade grande reforços, 15 no total. O staff também ganhou reforços com o coordenador de saúde e performance Anselmo Sbragia, além de novos integrantes para os setores de análise de desempenho e nutrição. Outro fator contribuinte para o sucesso está no aproveitamento das categorias de base.
Pelo Paulistão, o Tigre encara o Santos neste domingo, às 16h, pelas quartas de final, no Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte. Quem vencer, avança no torneio. Paralelamente, terá pela frente o calendário da Copa do Brasil, onde encara o Nacional, do Amazonas, na quarta-feira, dia 25, às 18h, também no Jorjão. Em março, começam o Brasileirão e a Sul-Sudeste, reforçando a importância de ter elenco qualificado e preparado para tantas competições.
