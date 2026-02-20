Novorizontino tem semana de decisões pelo Paulistão e Copa do Brasil

O Grêmio Novorizontino está focado na sua preparação para a semana de confrontos decisivos que terá pelo Paulistão Casas Bahia e Copa Betano do Brasil. O elenco do Tigre do Vale voltou aos trabalhos na terça-feira, 17, depois de fechar a 1ª fase do Paulistão contra o Bragantino.

Foram sessões de recuperação física e trabalhos técnicos sob comando de Enderson Moreira e sua comissão técnica, com foco inicial no confronto de quartas de final do Estadual diante do Santos, domingo (22), às 16 horas, no Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte. O Tigre terminou a primeira fase como líder, com 16 pontos. O Santos somou 12 na oitava colocação.

“É um jogo difícil, sabemos da importância do jogo, é um novo campeonato, mata-mata, você não pode vacilar, tem de estar ligado, estar focado, espero que a gente faça um bom jogo e espero que a vitória fique do nosso lado. Mas sabemos que é difícil, temos de respeitar a equipe do Santos, que tem grandes jogadores”, diz o atacante Robson, artilheiro do Paulistão com 7 gols.

Na segunda-feira, 16, a CBF também divulgou a tabela da 2ª fase da Copa do Brasil, onde o Tigre do Vale já sabia que teria o Nacional/AM como adversário, porém, ainda aguardava a data e horário, que foram definidos para quarta-feira, dia 25, às 18 horas, também no Jorjão.

“É uma competição extremamente importante, a gente já está buscando algumas informações (do adversário), mas Copa do Brasil é sempre um jogo muito especial, difícil, uma partida só, não te permite fazer nem um tempo ruim, porque às vezes você não consegue tirar essa diferença, fazer um resultado em cima de uma adversidade, mas é uma situação que vamos pensar depois desse jogo, o foco está todo nesse jogo contra o Santos”, emendou o técnico Enderson Moreira.