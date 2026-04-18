Novorizontino renova Certificado de Clube Formador junto à CBF

O Grêmio Novorizontino renovou o seu Certificado de Clube Formador (CCF) de atletas, concedido pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), por mais um ano. O processo de renovação foi iniciado em janeiro e concluído com a emissão no novo certificado após o cumprimento de todas as etapas exigidas, incluindo vistorias técnicas e a apresentação da documentação pertinente.

O Aurinegro trabalha hoje com cerca de 160 atletas em sua base nas categorias Sub-13, Sub-14, Sub-15, Sub-17 e Sub-20, oferecendo estrutura completa para o desenvolvimento e formação desportiva, com acompanhamento social, psicológico, pedagógico, médico e nutricional.

Desde 2015, o Tigre do Vale conquistou o Selo de Clube Formador da CBF, renovando ano após ano, confirmando assim, o seu propósito no trabalho de base.

“O Novorizontino, cada vez mais acreditando na formação de seus atletas das categorias de base, acreditando que estes são os ativos do clube, renova seu Certificado de Clube Formador. O que traz credibilidade ao trabalho realizado, fortalecendo a sua imagem e garantindo a segurança nas negociações de seus atletas”, destaca o diretor-presidente do Grêmio Novorizontino SAF, Genilson da Rocha Santos.

O CCF é importante ferramenta de transformação na formação de atletas, desempenhando papel fundamental no fomento e na inserção de jovens no ambiente esportivo de rendimento e, consequentemente, na sociedade.

O documento possui natureza estritamente desportiva para a modalidade do futebol, sendo respaldado pelo art. 99 da Lei 14.597/23, que assegura tanto os direitos dos atletas em formação quanto os benefícios destinados aos clubes formadores.