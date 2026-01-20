Novorizontino recebe o Palmeiras nesta terça-feira pelo Paulistão

O Grêmio Novorizontino enfrenta o Palmeiras nesta terça-feira, 20, às 20h, no Estádio Jorge Ismael de Biasi, pela 4ª rodada do Paulistão Casas Bahia. Um confronto direto pela vice-liderança para o Tigre do Vale, que vem de vitórias sobre Guarani (2 a 0) e Primavera (4 a 3), diante de um rival que ainda está invicto na temporada. O time da Capital venceu nas primeiras rodadas do Estadual, sem sequer levar um gol, soma nove pontos na 2ª colocação, mesma pontuação do líder Red Bull Bragantino.

“Todo mundo sabe a qualidade técnica do Palmeiras, mas a gente está bem no campeonato, acabamos perdendo o primeiro jogo, como já tinha falado, jogando bem só que o resultado não veio e agora nós estamos vindo de duas vitórias que dá uma confiança pra gente pra continuar fazendo nosso trabalho e dentro de casa buscar os pontos”, disse o volante Léo Naldi.

Será o 11º confronto do Novorizontino contra o Palmeiras na elite estadual. O Tigre venceu o último duelo por 2 a 1, no ano passado, jogando na Arena Barueri. O embate ainda tem dois empates e sete vitórias do time paulistano.

“A gente sabe a importância do nosso torcedor no campo, sabemos a dificuldade que vai ser o jogo contra o Palmeiras, uma equipe muito qualificada, mas também a gente vem de um bom momento, então vai ser um jogo muito importante. Fica o convide para todos os nossos torcedores estarem presentes para nos apoiar, que será mais um jogador no campo”, disse o lateral-esquerdo Maykon Jesus.

INGRESSOS

Ainda restam cerca de 2,5 mil ingressos no setor de torcida visitante e outros 1,5 mil no setor geral para o torcedor do Tigre do Vale. O setor de Arquibancada Inferior e Cobertas estão esgotados. A compra está disponível pelo site da Total Ticket de forma online, presencialmente na Loja Sport Billy, no centro da cidade, e na Usina Estiva exclusivo para funcionários. As bilheterias abrem 2 horas antes da partida.

Os bilhetes no setor de Arquibancada Geral para o torcedor do Palmeiras, com acesso pelo Portão 4, custam R$ 150 inteira e R$ 75 a meia-entrada. Foram disponibilizados 5.964 bilhetes para o setor. Já o torcedor do Novorizontino terá disponível o bilhete no setor de Arquibancada Geral, pelo Portão 3, ao preço de R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia-entrada). Foram disponibilizados 4,2 mil bilhetes no setor da Geral Novorizontino e mais 990 para Arquibancada Inferior, esses já esgotados.

Os ingressos de meia-entrada são limitados a 40% da capacidade de cada setor. Crianças de até 12 anos incompletos, acompanhadas do responsável, não pagam.