Novorizontino recebe o Athletic pela 5ª rodada do Brasileirão hoje

O Grêmio Novorizontino entra em campo neste domingo para enfrentar o Athletic pela 5ª rodada do Brasileirão da Série B. A partida será às 20h, no Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, onde o Tigre do Vale busca sua primeira vitória como mandante. As bilheterias no Jorjão abrem uma hora antes do duelo.

Nos dois jogos que fez em casa, o Novorizontino empatou com o CRB (1 a 1) e foi superado pelo Londrina (3 a 1) na estreia. A equipe dirigida por Enderson Moreira conquistou na última rodada a sua primeira vitória na competição, marcando 3 a 0 no América-MG, em Belo Horizonte.

“Acho que o mais importante no jogo contra o América-MG, sem dúvida nenhuma, era o resultado. Mas eu acho que a gente conseguiu, além do resultado, conseguimos jogar bem, performar bem, então isso é importante porque a gente está retornando ao nosso nível de atuação”, disse o técnico Enderson Moreira.

Novorizontino e Athletic iniciaram seu histórico de confronto em 2025 na Série B, com dois triunfos do Tigre, 1 a 0 no Jorjão e 2 a 0 na Arena Independência, em BH. O time mineiro está invicto na competição, com duas vitórias e dois empates, sendo um dos 5 líderes com 8 pontos.

Os ingressos para a partida estão à venda pelo site Total Ticket e na Loja Sport Billy, no centro da cidade. Os bilhetes na Arquibancada Geral Local custam R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia-entrada). A torcida do Tigre ainda terá disponível a Arquibancada Inferior, com acesso pelo Portão 1, por R$ 40 e R$ 20. A Geral Visitante tem os mesmos preços.