Novorizontino perde para o Palmeiras, mas luta pelo título no Jorjão

O Grêmio Novorizontino iniciou a decisão do Paulistão com equilíbrio diante do Palmeiras e segue vivo na briga pelo título estadual. Na primeira partida da final, disputada nesta quarta-feira, 4, na Arena Crefisa Barueri, o Tigre do Vale saiu atrás, desperdiçou a chance de marcar em uma penalidade, mas lutou até o fim e deixou a definição totalmente em aberto.

O confronto decisivo será no domingo, dia 8, no Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte. O Tigre precisa de uma vitória simples pra levar a decisão para os pênaltis, ou por dois ou mais gols para sagrar-se campeão.

Mesmo atuando fora de casa diante de um adversário apoiado por 26 mil torcedores e acostumado a grandes decisões, a equipe comandada por Enderson Moreira mostrou competitividade e organização ao longo do duelo.

O placar mínimo conquistado pelo gol marcado por Flaco López mantém o Novorizontino com totais condições de buscar o resultado na partida de volta.

Durante o confronto, o Tigre teve a oportunidade de igualar o marcador em cobrança de pênalti ainda no primeiro tempo. Vinícius Paiva sofreu a penalidade, mas Robson, artilheiro do Paulistão com 7 gols, parou no goleiro Carlos Miguel.

Depois da campanha histórica que levou o clube à sua primeira final do Campeonato Paulista, agora todas as atenções se voltam para o jogo no Estádio Jorge Ismael de Biasi, onde o Tigre tem feito campanha impecável neste Paulistão, com seis vitórias em seis jogos.