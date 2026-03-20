Novorizontino perde nos pênaltis e se despede da Copa do Brasil

O Grêmio Novorizontino lutou até o final em busca do gol da classificação, mas acabou encerrando na noite de quarta-feira a sua participação na Copa do Brasil 2026, caindo nos pênaltis por 5 a 4, no confronto diante do Jacuipense, em Salvador, na Bahia.
Em uma partida equilibrada e de poucas oportunidades, o Tigre do Vale encontrou dificuldades para furar o sistema defensivo adversário, mas criou as melhores chances ao longo do jogo.
Com o empate persistindo até o apito final, a decisão foi para as penalidades. O Jacuipense levou a melhor ao converter suas cinco tentativas e garantir a classificação com o goleiro pegando a cobrança de Nicolas Careca. Léo Naldi, Carlão, Eduardo Brock e Juninho converteram pro Tigre.
O Novorizontino deixa a competição após mais uma campanha competitiva, mas um pouco mais cedo do que no ano passado. Em 2025, o time chegou à fase de mata-mata, ficando entre os 32 melhores, quando acabou superado pelo Corinthians, que veio a ser o campeão.
O Tigre agora volta suas atenções para a sequência da temporada, com foco na estreia do Brasileirão da Série B, no domingo, às 20h, no Estádio Jorge Ismael de Biasi, contra o Londrina. Os ingressos estão à venda no site da Total Ticket e na Sport Billy com valores de R$ 10 a R$ 40.
