Novorizontino marca goleada histórica sobre o Palmeiras no Jorjão

O Grêmio Novorizontino protagonizou uma noite histórica no Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, nesta terça-feira, 20, ao vencer o Palmeiras por 4 a 0, pela 4ª rodada do Paulistão Casas Bahia 2026. Com atuação segura, eficiente e de alto nível coletivo, o Tigre do Vale construiu a maior derrota do adversário sob o comando do técnico Abel Ferreira e consolidou-se entre os protagonistas da competição.
O destaque da partida foi o atacante Robson, autor de três gols, enquanto Hélio Borges completou o placar em uma exibição que evidenciou a força ofensiva e a organização tática da equipe Aurinegra. Com o resultado, o Novorizontino chegou aos 9 pontos, assumindo a vice-liderança do Paulistão, ficando atrás do Bragantino apenas no saldo de gols.
Após um início de jogo equilibrado, o Tigre foi letal quando encontrou espaços. Aos 19 minutos, Maykon Jesus cobrou escanteio com precisão e Robson apareceu livre na pequena área para abrir o placar. Mantendo o controle das ações, o Novorizontino ampliou ainda no primeiro tempo: aos 41, Mayk avançou pela esquerda e cruzou na medida para Robson entrar nas costas da defesa e marcar o segundo gol da noite.
Na volta do intervalo, o Novorizontino manteve a intensidade e ampliou rapidamente. Aos 16 minutos, após erro na saída de bola do adversário, Robson mostrou oportunismo para marcar o terceiro e completar o hat-trick. Aos 26, em nova recuperação no campo ofensivo, Léo Naldi serviu Hélio Borges, que finalizou com categoria para fechar o placar em 4 a 0.
Mesmo com a vantagem construída, o Tigre seguiu organizado, controlando a partida até o apito final e garantindo uma vitória marcante diante de sua torcida. O time volta a campo no próximo domingo, 25, às 18h30, quando recebe o Botafogo, novamente no Jorjão.
