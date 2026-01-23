Novorizontino libera ingressos para duelo contra o Botafogo

O Grêmio Novorizontino quer dar mais um passo rumo à sua classificação às quartas de final do Paulistão e, para isso, espera contar com o apoio de seu torcedor no confronto com o Botafogo, de Ribeirão Preto, no domingo, 25, às 18h30, no Estádio Jorge Ismael de Biasi, pela 5ª rodada.

O clube convoca os torcedores de Novo Horizonte e região pra marcarem presença no Jorjão e incentivar o Aurinegro rumo à vitória. Os ingressos já estão à venda pelo site da Total Ticket de forma online e, presencialmente, na loja Sport Billy, no centro da cidade.

Os bilhetes no setor de Arquibancada Geral Local custam R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia-entrada). A torcida do Tigre ainda terá disponível os bilhetes para o setor de Arquibancada Inferior, com acesso pelo Portão 1, aos preços de R$ 40 e R$ 20. A Geral Visitante custa R$ 40 e R$ 20.

Crianças de até 12 anos incompletos, acompanhadas do responsável, não pagam. Os ingressos devem ser retirados no estádio, no dia do jogo. Na data, as bilheterias abrem 1 hora antes da partida. O benefício não é garantido caso os ingressos estejam esgotados pela venda antecipada.