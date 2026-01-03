Novorizontino lança novos uniformes oficiais para temporada 2026

O Grêmio Novorizontino já está de roupa nova para temporada 2026 para os desafios de Paulistão Casas Bahia, Brasileirão B, Copa do Brasil e Copa Sul-Sudeste. Com algumas mudanças em relação ao manto da temporada 2025, o uniforme confeccionado pela empresa Physicus, tem na parte frontal de sua camisa o tecido Dry Fit com efeito Emboss, que proporciona uma nova textura em relevo, conferindo um visual moderno e um toque de exclusividade ao manto. Na parte de traz, o tecido Dry Tech garante melhor ventilação e respirabilidade, facilitando a rápida evaporação do suor e mantendo o corpo seco e confortável durante a atividade física.

“Estamos mantendo a tradição da nossa camisa com listras verticais, como em outros anos, o que identifica muito o Novorizontino no cenário nacional por sua luta, valentia e conquistas. E inovamos com o tecido, o novo visual pela textura, trazendo uma novidade ao nosso torcedor”, disse Luís Prado, responsável pelo marketing do Novorizontino.

A camisa 1 segue com os traços na vertical em amarelo e preto, com acréscimos de listras pretas mais finas valorizando o design. O preto também ganhou espaço nos ombros e mangas. Nas costas, os detalhes em preto saíram das laterais e ocupam apenas a barra traseira, com a predominância do amarelo. A gola personalizada em ‘V’ traz detalhe em tecido Emboss na frente e a escrita “Tigre Valente” na parte de trás.

O segundo uniforme, na cor branca predominante, traz detalhes em amarelo e preto nos ombros e mangas, gola com detalhe preto nas costas e branco com detalhe Emboss preto na parte da frente. Em ambos, segue o escudo 3D em alto relevo e tecnologia Eco Touch. Os calções do uniforme 1 um são preto com detalhe em amarelo nas laterais e o 2 todo branco. Nas combinações de meiões estão o preto, amarelo e o branco. As camisas de goleiro, com novo layout são nas cores azul, amarelo e roxo.

“É uma satisfação muito grande de entregar o que há de melhor no mercado de confecções esportivas ao Novorizontino. Afinal, são seis anos de parceria, dedicação, compromisso e muito trabalho. Estar vestindo o Tigre do Vale nesta desafiadora temporada 2026 é uma responsabilidade muito grande, mas também uma honra”, disse Maurício Teixeira, diretor da Physicus.