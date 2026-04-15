Novorizontino goleia o América-MG e conquista 1ª vitória no Brasileirão

O Grêmio Novorizontino mostrou força e eficiência para conquistar sua primeira vitória no Brasileirão da Série B de 2026, chegar aos 5 pontos e subir para o meio da tabela, a três pontos dos líderes da competição.

Na noite de domingo, 12, o Tigre goleou o América-MG por 3 a 0, na Arena Independência, em Belo Horizonte, em confronto pela 4ª rodada. O resultado deixou o time de Minas Gerais na última colocação e culminou com a demissão do técnico Alberto Valentim.

No primeiro tempo equilibrado, quem criou as melhores oportunidades de gol foi o Novorizontino. Duas chegadas em velocidade com Robson, que chutou rente a trave nos dois lances, uma cobrança de falta de Rômulo, que o goleiro Gustavo buscou em seu canto esquerdo e mandou em escanteio, além de uma finalização de Vinícius Paiva, também sobre a meta mineira.

Ainda mais incisivo na etapa final, o Tigre definiu o confronto com uma atuação dominante. O placar foi aberto com Diego Galo, após boa construção ofensiva iniciada no meio-campo com Juninho, ele recebeu na esquerda da grande área, dominou e bateu cruzado, rasteiro para fazer 1 a 0 e comemorar a boa notícia que será papai.

Na sequência, o mesmo Juninho recebeu de Luís Oyama no miolo da grande área, ganhou da marcação e bateu pro gol. Gustavo defendeu com o pé, mas a bola subiu e Sander, de cabeça, ampliou para o Tigre. Já nos acréscimos, Tavinho recebeu na direita de ataque, carregou, cortou pra dentro e bateu rasteiro para fechar a vitória por 3 a 0.

O Novorizontino volta a campo no próximo domingo (19), às 20 horas, quando recebe o Athletic-MG, um dos líderes com 8 pontos, no Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte.