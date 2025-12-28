Novorizontino fecha primeira semana de pré-temporada para o Paulistão

O Grêmio Novorizontino completou na quarta-feira, 24, a sua primeira semana de preparação para a temporada 2026, quando terá como desafios as disputas do Paulistão A1, Copa do Brasil, Brasileirão da Série B e Copa Sul-Sudeste. Os trabalhos físicos e técnicos têm sido realizados em sessões diárias desde o dia 17, com objetivo de o Tigre do Vale chegar preparado para a estreia no estadual, dia 10 de janeiro, contra o Santos, às 16h, na Vila Belmiro.

As novidades no elenco são o goleiro César Augusto, dos zagueiros Alvariño e Gabriel Silva, e os atacantes Hélio Borges e Vinícius Paiva, já integrandos, além do meio-campista Matheus Bianqui, que começa a preparação nos próximos dias. O Tigre também renovou contratos com o goleiro Jordi, com o zagueiro Renato Palm e com os meio-campistas Marlon, Luís Oyama e Rômulo.

“A primeira semana foi dentro daquilo que a gente esperava, os atletas muito determinados a poder recuperar rapidamente a melhor forma física, claro que uma coisa que atrapalha muito são os jogadores chegando em datas e momentos diferentes, mas muito em virtude do calendário, que foi bem alterado, a Série B terminou em um período, as outras competições terminaram em um período mais à frente, é uma coisa que estamos convivendo agora, mas o mais importante é a dedicação e empenho dos atletas”, analisou o técnico Enderson Moreira.

Moreira também falou sobre o perfil de equipe que terá na temporada 2026. “O que a gente está buscando é uma equipe competitiva, mas que também tenha argumento de jogo, que possa jogar, criar boas possibilidades, que possa fazer com que nosso torcedor tenha muito orgulho daquilo que ele vê dentro de campo. Uma equipe que não desiste, que luta o tempo todo, mas ao mesmo tempo uma equipe que pratica um bom futebol, um futebol moderno, pra frente.”

Depois do treino da quarta-feira, o time foi liberado para as festividades de Natal e se representou na sexta-feira, 26, para dar sequência ao trabalho de preparação.