Esporte
Novorizontino fecha 1ª fase do Paulistão na liderança e receberá o Santos
Foto: Ozzair Jr./Novorizontino - Novorizontino não foi efetivo contra o Red Bull Bragantino e perdeu por 3 a 0
Tigre do Vale somou 16 pontos e teve o melhor ataque com 16 gols marcados em oito partidas
Por Da Reportagem Local | 16 de fevereiro, 2026

O Grêmio Novorizontino finalizou na noite de domingo a 1ª fase do Paulistão diante do Red Bull Bragantino, no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista. Não conseguiu pontuar com a vitória dos donos da casa (3 a 0), mas garantiu a liderança geral do Estadual, posição que ocupa desde a 5ª rodada. Assim, o Aurinegro terá o Santos como adversário nas quartas de final, no domingo, 22, às 16h.

Classificado, o Novorizontino foi a campo com algumas novidades e poupou atletas pendurados como o atacante Robson, artilheiro do Paulistão com 7 gols, o lateral Iván Alvariño e o meia-atacante Rômulo. O volante Luís Oyama entrou apenas na etapa final. Apesar de fazer um jogo bem disputado e ter criando algumas chances, o Tigre não foi eficaz e viu o rival ser efetivo.

Na noite deste domingo os gols foram marcados por Isidro Pitta, no primeiro tempo, e Gustavo Marques e Cleiton, no segundo. Os outros confrontos das quartas de final são: Palmeiras x Capivariano, Bragantino x São Paulo e Portuguesa x Corinthians. Em caso de empate no tempo normal, a decisão será nos pênaltis.

Autor

Da Reportagem Local
Redação de O Regional
