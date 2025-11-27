Novorizontino faz palestra sobre vício em jogos online com atletas

O Grêmio Novorizontino realizou palestra para os atletas das categorias de base, com idades entre 12 e 20 anos, abordando a complexa temática do vício em jogos online. O evento foi ministrado pelo psicólogo Fernando Luís Macedo, pós-doutorando em Medicina Regenerativa, mestre em Saúde e Educação, e psicoterapeuta psicanalítico clínico, com especialização em Psicoterapia Psicanalítica, Online e em Neurociência e Educação.

Ele compartilhou seus conhecimentos sobre o transtorno obsessivo compulsivo (TOC) e a ludomania, destacando como esses problemas podem afetar a vida dos jovens.

“O vício em jogos é tão perigoso quanto ao uso de drogas, pois os dois liberam dopamina, um neurotransmissor que acaba dando muito prazer. Queremos conscientizar que os jogos não são simples brincadeiras, principalmente porque muitos começam na infância com jogos de vídeo game para tamponar aquele vazio que se tem em uma férias, ou aquele que o adolescente tem. Quando não há um monitoramento adequado dos pais, sem a moderação, pode na vida adulta agravar para os jogos online, onde são induzidos a jogar com bônus financeiros e acabam se viciando. Isso pode gerar a perda de dinheiro, da família e até mesmo da vida”, disse o psicólogo.

A palestra explorou obsessões e compulsões associadas ao TOC, explicando como pensamentos intrusivos geram ansiedade, levando indivíduos a desenvolverem comportamentos compulsivos como forma de alívio temporário. Com exemplos práticos, o palestrante destacou a importância de entender a origem desses pensamentos, fazendo paralelo com a ludomania, que se define como a obsessão por jogos.

Os jovens atletas foram convidados a refletir sobre como o vício em jogos pode surgir, muitas vezes como uma tentativa de preencher vazios emocionais ou como resposta a pressões externas nas redes sociais. A fala incluiu análise sobre a liberação de dopamina durante o jogo, elucidando o fenômeno do “loop da recompensa”, que torna a atividade extremamente viciante.

Além de abordar os riscos associados à má gestão do tempo e dinheiro em jogos, a palestra apresentou estratégias de prevenção e gerenciamento financeiro, enfatizando a importância de estabelecer limites claros. O especialista também incentivou a comunicação aberta entre jovens e adultos, sugerindo que busquem ajuda profissional quando necessário.