Novorizontino faz história, elimina o Santos e avança à semifinal do Paulistão

O Grêmio Novorizontino escreveu mais um capítulo histórico no Estádio Jorge Ismael de Biasi na sua trajetória de ascensão. Com um gol no último lance da partida, o Tigre do Vale venceu o Santos Futebol Clube por 2 a 1, na tarde deste domingo (22), e garantiu vaga na semifinal do Paulistão Casas Bahia. Diante da sua torcida, o Aurinegro mostrou personalidade e competitividade em um confronto equilibrado. Rômulo abriu o placar ainda no primeiro tempo, aproveitando assistência de Tavinho.

Na etapa complementar, o adversário chegou ao empate, mas o Novorizontino manteve a intensidade até o fim. Quando a decisão por pênaltis parecia inevitável, o Tigre foi premiado por sua insistência. Aos 51 minutos do segundo tempo, Vinícius Paiva fez grande jogada pela esquerda e cruzou na medida para Léo Naldi subir e marcar o gol da vitória, inflamando o Jorjão e confirmando a classificação Aurinegra.

Com o resultado, o Grêmio Novorizontino avança à semifinal com a melhor campanha geral da competição. O Tigre enfrentará São Paulo, ou Corinthians, ou Portuguesa, em duelo único, novamente em Novo Horizonte, no próximo fim de semana. A data e horário serão definidos pela Federação Paulista de Futebol nesta segunda-feira.

A campanha consistente reafirma o protagonismo do Novorizontino no cenário estadual e a força do trabalho desenvolvido ao longo da competição. Antes da semifinal, o Tigre volta suas atenções para a Copa do Brasil. Na quarta-feira, às 18h, a equipe recebe o Nacional (AM), no Jorjão, pela 2ª fase da competição nacional.