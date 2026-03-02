Novorizontino faz história, elimina Corinthians e vai à final do Paulistão

O Grêmio Novorizontino completou 16 anos de história no domingo, 1º de março, e deu um enorme presente ao seu torcedor. Na noite de sábado, atingiu a inédita final Paulistão ao bater o Corinthians por 1 a 0, jogando no estádio Jorge Ismael de Biasi. O Aurinegro, que já havia eliminado o Santos nas quartas de final, tirou da batalha o atual campeão do Estado.
Agora, o Novorizontino terá pela frente o Palmeiras, que passou pelo São Paulo por 2 a 1, nas finais do Estadual marcadas para quarta-feira, 4, e domingo, 8.
A partida foi de muita marcação e o Tigre se mostrou forte e com a defesa bem postada. O Novorizontino apostou em inversões e velocidade, mas teve poucas chances na primeira etapa.
O gol da classificação saiu aos 28 minutos do segundo tempo em jogada que saiu dos pés de Rômulo, que acionou Robson na direita. O artilheiro do Paulistão, com 7 gols, fez a vez de garçom e mandou na medida para Mayk fechar na segunda trave, nas costas da marcação e fazer o gol da classificação.
Com a vitória, Novo Horizonte volta a uma final estadual, repetindo o feito do antigo Grêmio Esportivo Novorizontino, que disputou a histórica “final caipira” de 1990 contra o Red Bull Bragantino (à época apenas Bragantino) – o título ficou com o adversário após dois empates.
