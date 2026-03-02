Catanduva perde para a Portuguesa Santista no Paulistão A3

O Catanduva foi superado pela Portuguesa Santista, no domingo, e viu o adversário se distanciar na ponta da tabela do Paulistão A3. A Briosa venceu a partida por 3 a 1, no Estádio Ulrico Mursa, em Santos. Otávio, duas vezes, e João Pedro fizeram para o time da casa. Caio Vieira descontou.

O primeiro gol da Briosa veio aos 18 minutos do primeiro tempo. João Pedro desviou escanteio de cabeça e deixou a bola para Otávio empurrar para as redes. No segundo tempo, aos 3 minutos, o time da casa ampliou com João Pedro, em chute de fora da área.

O Catanduva descontou aos 6 minutos, quando Gustavo Henrique cruzou e Caio Vieira desviou. Aos 38, após escanteio, Otávio cabeceou para fazer o segundo dele e o terceiro da Briosa. Com o resultado, o Catanduva caiu para 6º e encara o XV de Jaú, fora de casa, na quarta, às 19h30.