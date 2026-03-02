Equipe da Smel Catanduva é campeã na Copa Rio Preto

Catanduva conquistou o título por equipe na 11ª Copa Rio Preto Rubens Semenzin, na semana passada, com os atletas da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (Smel) alcançando bons resultados. A delegação de Itatinga foi vice-campeã, enquanto Itápolis ficou em 3º lugar.

Entre os destaques, Felipe Ramos fez as marcas de 180 kg no supino equipado e 140 kg no agachamento. Diego Souza levantou 110 kg no supino e 130 kg no power bíceps. Já Jenilson Silva registrou 160 kg no supino e 260 kg no levantamento terra, sendo eleito o melhor atleta nas modalidades.

A equipe também trouxe Henrique Monteiro como revelação, atleta com apenas 13 anos de idade. Ele pesou 59 kg e alcançou 90 kg no levantamento terra.

Entre os principais desafios, a delegação de Catanduva tem pela frente a 8ª Copa dos Campeões, que será em Catanduva, em 21 de março; a 27ª Copa Catanduva, nos dias 18 e 19 de abril; o 25º Paulistão Valter Lopes, em 6 de junho, na capital; o 25º Campeonato Brasileiro, em 22 de agosto, em Catanduva; e o 20º Mundial, nos dias 16, 17 e 18 de outubro, no Anhembi, em São Paulo.