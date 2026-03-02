Esporte
Grêmio Catanduvense estreia contra a Santacruzense na Segunda Divisão
Foto: Erika Lima - Grêmio Catanduvense iniciou treinamentos no dia 20 de fevereiro no Santa Rosa
Já a primeira partida diante da torcida local será contra o São Carlos; competição é a primeira após 5 anos
Por Da Reportagem Local | 02 de março, 2026

O Grêmio Catanduvense jogará fora de casa em sua estreia no Campeonato Paulista Sub-23 da Segunda Divisão, a popular Bezinha. A partida que marcará o retorno do Bruxo aos gramados será contra a Santacruzense, no dia 19 de abril, domingo, às 15h, em São José do Rio Pardo.

O time de Catanduva, que não disputa competições oficiais há 5 anos, está no Grupo 2 do estadual, que ainda tem Independente (Limeira), Mogi Mirim, São Carlos e Matonense. A primeira partida em casa, na segunda rodada, será contra o São Carlos, em 26 de abril, às 15h.

Outros times da região estão no Grupo 1, que tem América, Assisense, José Bonifácio, Riopretano, Santa Fé e Tupã. O Catanduvense iniciou sua preparação no dia 20 de fevereiro, com jogo-treino comandado pelo técnico Kerlem Santos, no campo do Jardim Santa Rosa.

O campeonato será em 18 datas com início em 19 de abril e final prevista para 16 de agosto, com as 150 partidas transmitidas. São 24 times divididos em quatro grupos regionalizados com 6 equipes cada. Avançam às oitavas de final os quatro melhores de cada grupo.

Autor

Da Reportagem Local
Redação de O Regional
Outras notícias de Da Reportagem Local
Por Da Reportagem Local | 06 de março de 2026
Mancha Verde tem programação especial em Catanduva no domingo
Leia mais
Por Da Reportagem Local | 06 de março de 2026
Novorizontino perde para o Palmeiras, mas luta pelo título no Jorjão
Leia mais
Por Da Reportagem Local | 06 de março de 2026
Catanduva empata fora de casa, mas continua no G8 da Série A3
Leia mais