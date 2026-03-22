Novorizontino estreia no Brasileirão B neste domingo contra o Londrina

O Grêmio Novorizontino inicia neste domingo, 22, a sua caminhada no Brasileirão da Série B, em busca do sonhado acesso à elite do futebol nacional. Vice-campeão do Paulistão, o Aurinegro estreia diante do Londrina, às 20h, no Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte. Será a primeira das 38 rodadas, que darão ao campeão e ao vice uma vaga direta na Série A de 2027. As outras duas vagas serão decididas em playoffs com os clubes que terminarem do terceiro ao sexto lugar.

Neste sábado, o técnico Enderson Moreira fez os ajustes finais na equipe visando ao confronto no Jorjão. No meio da semana, o Tigre do Vale acabou encerrando a sua participação na Copa do Brasil ao ser eliminado nos pênaltis diante do Jacuipense. Mesmo sem ter sofrido nenhum gol na competição, o Tigre acabou ficando de fora da 5ª fase, entre os 32 classificados.

Os ingressos para o jogo de hoje estão à venda no site da Total Ticket ou nas bilheterias do Jorjão a partir das 19h. Os bilhetes na Arquibancada Geral Local custam R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia-entrada). A torcida do Tigre ainda terá disponível os bilhetes para a Arquibancada Inferior, com acesso pelo Portão 1, aos preços de R$ 40 e R$ 20. A Geral Visitante custa R$ 40 e R$ 20.