Novorizontino estreia com derrota em casa no Brasileirão Série B

O Grêmio Novorizontino estreou com derrota no Campeonato Brasileiro da Série B diante do Londrina, no Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, na noite deste domingo, 22. Apesar do resultado adverso por 3 a 1, o Tigre mostrou criou boas oportunidades, especialmente na primeira etapa. O time buscará a reabilitação fora de casa, no dia 31, contra o Juventude, em Caxias do Sul.

Antes porém, fará sua estreia na Copa Sul-Sudeste, na quarta-feira, às 21h30, contra o América-MG, e joga no dia 28, com o mesmo Juventude, também no Rio Grande do Sul.

Empurrado pela torcida, o Tigre levou perigo logo nos minutos iniciais, com finalizações de Tavinho e Robson que exigiram boas intervenções do goleiro adversário. A equipe aurinegra manteve o controle das ações em boa parte do primeiro tempo, criando chances e dificultando a construção ofensiva do adversário.

Na etapa complementar, o confronto ganhou mais dinâmica, e o adversário aproveitou melhor as oportunidades criadas. Mesmo assim, o Tigre seguiu buscando o ataque e quase diminuiu em finalização de Juninho, que acertou a trave. Já nos acréscimos, o Novorizontino foi premiado pela insistência. Após pressão ofensiva, Carlão aproveitou rebote na pequena área e marcou o gol de honra.