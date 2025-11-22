Novorizontino encerra disputa do Brasileirão diante do CRB

O Grêmio Novorizontino finaliza sua temporada neste sábado, 22, no confronto com o CRB, de Alagoas, às 19h30, no Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, pela 38ª rodada do Brasileirão da Série B. O Tigre do Vale não está mais na disputa pelo acesso à elite, assim como a equipe de Maceió, e por isso o jogo foi antecipado. Com 57 pontos, o Novorizontino ocupa a 7ª colocação, enquanto o time alagoano soma 56 pontos, em 8º lugar.

A equipe de Novo Horizonte busca a 15ª vitória na competição, onde acumula também 15 empates, tendo sofrido apenas 8 revezes na disputa pelo acesso. Na temporada, o Novorizontino ainda foi às quartas de final do Paulistão, sendo eliminado pelo São Paulo, no Morumbis, e também à 3ª fase da Copa do Brasil, saindo após derrota para o Corinthians, que hoje é finalista da disputa.

Após o duelo deste sábado, o elenco será liberado para férias e os atletas com contratos mais longos com o clube se reapresentam no final de dezembro, visando à primeira competição de 2026, o Paulistão, com início em 11 de janeiro.

Em parceria com seus patrocinadores, o Novorizontino disponibilizará ingressos bonificados no setor de Arquibancada Geral, que poderão ser retirados na loja Sport Billy, nos supermercados Piovani, Paraíso, Paulista, Jaú Serve e na Usina Estiva (para colaboradores e dependentes).

A torcida do Tigre do Vale ainda terá disponível para compra os bilhetes para o setor de Arquibancada Inferior, com acesso pelo Portão 1, ao preço de R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia). Os bilhetes no setor de Arquibancada Geral Visitante têm os mesmos valores e podem ser compradas pelo site da Total Ticket ou na bilheteria do Jorjão.