Novorizontino encerra campanha histórica como vice-campeão paulista

O Grêmio Novorizontino fechou na noite deste domingo, 8, a sua participação no Paulistão 2026 com a conquista do vice-campeonato, sendo superado pelo Palmeiras. Uma partida bem disputada na noite chuvosa que encharcou o gramado do Estádio Jorge Ismael de Biasi, onde o time paulistano foi mais eficiente, marcando 2 a 1 para se sagrar campeão.
Com a vitória por 1 a 0 no jogo de ida, na Arena Crefisa Barueri, o placar agregado ficou em 3 a 1 para o Verdão, que levantou a taça do estadual pela 27ª vez. Os gols da partida foram marcados por Murilo e Vitor Roque, pelo Palmeiras, e Matheus Bianqui, pelo Tigre.
O primeiro tempo no Jorjão foi prejudicado pelo campo pesado após a forte chuva que caiu em Novo Horizonte. Quem abriu o placar foi o Palmeiras, aos 5 minutos, em lance de bola parada. Andreas Pereira cobrou a falta na área, Marlon Freitas finalizou e Murilo, no rebote, chutou com a coxa para marcar.
O Tigre também usou da bola aérea para empatar. Aos 24 minutos, Vinicius Paiva cruzou na área, a defesa palmeirense se enrolou, e Carlos Miguel não conseguiu segurar a bola na pequena área. Matheus Bianqui aproveitou a falha do goleiro alviverde para deixar tudo igual.
O Palmeiras voltou melhor para o segundo tempo. Vitor Roque, desde o início mostrando intensidade, achou seu gol aos 17 minutos. Flaco López deu uma casquinha na entrada da área, e Jordi saiu errado, dividindo com Jhon Arias, dando rebote para o 'Tigrinho' marcar.
Com dois de vantagem no agregado, o Verdão de Abel Ferreira foi controlando a posse de bola e se jogou menos ao ataque. Do outro lado, o Novorizontino não teve qualidade para diminuir o marcador. Ramón Sosa, nos acréscimos, marcou o terceiro em posição de impedimento.
Apesar do desfecho favorável ao time da capital, nada apagará o brilho da conquista do Novorizontino, que fez campanha história, a melhor nos seus 16 anos de existência, liderando a primeira fase com 16 pontos e eliminando Santos (2 a 1) e Corinthians (1 a 0) nos confrontos eliminatórias. O Tigre ainda fez o artilheiro da competição, Robson, com 7 gols.
PRÓXIMO JOGO
O Novorizontino volta a campo na quinta-feira, 12 de março, às 20h30, para enfrentar o Mixto, em Cuiabá/MT, em partida válida pela 3ª rodada da Copa do Brasil. Na fase anterior, o time da região goleou o Nacional/AM por 4 a 0, no Jorjão. Nessa temporada, o Tigre ainda encara a recém-criada Copa Sul-Sudeste e o Campeonato Brasileiro da Série B.
