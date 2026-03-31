Novorizontino encara Juventude hoje após vencer duelo no sábado

O Grêmio Novorizontino e o Juventude voltam a se enfrentar nesta terça-feira, 31, pelo Campeonato Brasileiro da Série B, depois de duelo realizado na noite de sábado, pela Copa Sul-Sudeste. Neste segundo encontro, o Tigre terá reforço de um grupo de atletas que ficou trabalhando em Novo Horizonte e pelo técnico Enderson Moreira.

No sábado, o Novorizontino conquistou importante resultado ao vencer o adversário por 2 a 0, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Com atuação segura, o Tigre do Vale somou seus primeiros três pontos na competição, chegou aos 4 e assumiu a liderança momentânea do Grupo A do torneio. No domingo, ficou atrás do Sampaio Corrêa/RJ, que tem a mesma pontuação.

A equipe Aurinegra mostrou organização tática e competitividade desde o início do confronto. Ainda na primeira etapa, o cenário da partida se tornou favorável após a expulsão do jogador Gabriel Pinheiro, que deu entrada dura em Carlão, abrindo um corte na perna do centroavante do Tigre, fechado com nove pontos. Carlão teve de deixar o campo e deu lugar a Héctor Bianchi.

Na volta do intervalo, o Tigre aproveitou a superioridade numérica e transformou o volume em gols. Renato Palm abriu o placar desviando de cabeça após escanteio de Diego Galo. Renato Palm voltou a iniciar uma partida depois de quase um ano, recuperado de uma cirurgia. Na sequência, o próprio Galo ampliou após assistência de Luiz Gabriel, fechando a conta em 2 a 0.